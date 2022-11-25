شوبير : الفيفا يعاقب جماهير المكسيك بسبب هتافات مسيئة

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس مونديال قطر كأس العالم ٢٠٢٢، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “مشجع قطري يحتفي بحضور 4 مباريات في يوم واحد.. والفيفا يعاقب جماهير المكسيك بسبب هتافات مسيئة”.

فاز جييرمو أوتشوا بجائزة أفضل لاعب في مباراة المكسيك وبولندا في كأس العالم 2022.

وقاد أوتشوا منتخب بلاده المكسيكي للتعادل مع بولندا بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين منذ قليل في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وظفر أوتشوا بالجائزة بعدما تصدى لركلة جزاء سددها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب البولندي، في الدقيقة 58 من المباراة، ليحافظ على نظافة شباكه، ويُهدي المكسيك نقطة التعادل.

ويتواجد منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر رفقة منتخبات السعودية والأرجنتين وبولندا.