استقبال أسطوري من الشعب الكويتي للنجم تامر حسني

استقبل الجمهور الكويتي الفنان المصري تامرحسني بحفاوة بالغة فور وصوله إلى مطار دولة الكويت حتى الفندق الخاص بإقامته وصولاً لحفله الكبير الذي سجل أعلى حضور جماهيري لهذا العام رغم ارتفاع أسعار بطاقات الدخول.

كما سجل ايضاً من قبل أعلى حضور جماهيري مباع في تاريخ الكويت لفنان مصري عربي وهذا إن دل فيدل على شعبيته الاستثنائية و مكانته الفريده لدى الشعب الكويتي الشقيق وظل الجمهور يصفق بحرارة لاكثر من خمس دقائق معبرين عن مدى اشتياقهم لنجمه المصري المفضل .

قدم تامر حسني على مدى اكثر من ساعتين باقة من أشهر أغانيه منها: هدلعني / حلو المكان / قولني كلام / ليه طله / ارجعلي / كفاياك اعذار.

وظل الجمهور يهتف له بأغنية لنت اختيار حيث أكد أنها من أهم اغاني مسيرته الفنية و يتمنى من كل محب أن يحب على نهجها و اختتم الحفل مرحباً بالشعب الكويتي و جميع الجاليات العربية و المصرية التي حضرت بقوه من أجله.