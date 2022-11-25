عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من مسئول أوروبي بشأن التضخم في منطقة اليورو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أمس الخميس إن التضخم في منطقة اليورو سوف يحوم حول مستواه الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يبدأ في الانخفاض في مرحلة ما خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي حديثه في حدث مالي في ميلانو، قال دي جويندوس إن التضخم من المحتمل أن يكون في ذروته أو قريبًا منه على أي حال.

مصائب أوروبا لا تأتي فرادى.. عاصفة احتجاجات ضد التضخم والفقر تهب على القارة العجوز.. اليمين المتشدد يكسب أراض جديدة.. والحرب الروسية الأوكرانية تهدد السلام الأهلي لدى الجيران

زمن الرخاء انتهى .. أوروبا تودع حياة الرفاهية وتستعد لسنوات من التقشف .. التضخم ونقص الطاقة يستنزفان السكان والأعمال

وأضاف "بالنسبة للتضخم.. أعتقد أننا نقترب من الذروة، ربما نقطة عشرية واحدة لأعلى أو لأسفل، لكنني أعتقد أنه في النصف الأول من العام المقبل سنشهد انخفاضاً".

رفع الفائدة

من جانب آخر، أكد جيديميناس سيمكوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنه يتوجب على البنك رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل، بهدف كبح التضخم الذي بلغ مستوى قياسيًا، مشيراً إلى أن إقرار زيادة أكبر، أمر غير مستبعد.

وقال سيمكوس في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "على الرغم من أن زيادة الأسعار لا تزال سريعة للغاية، وتكاليف الإقراض سترتفع بصورة أكبر في 2023 كما هو واضح، إلا أنه من المبكر للغاية تحديد حجم الزيادة المتوقعة على أسعار الفائدة، حيث سيحصل المسؤولون على التوقعات الاقتصادية الجديدة خلال يومي 14 و15 ديسمبر، وليس قبل ذلك. وأشار إلى أن قرار تقليص محفظة "المركزي الأوروبي" من السندات، سيلعب دوراً أيضًا.

الكوارث تضرب أوروبا.. التضخم يتجاوز التوقعات وأسعار السلع الأساسية ترتفع

أزمة تلاحق القارة العجوز.. التضخم في أوروبا يسجل أعلى مستوى في تاريخه

وأضاف سيمكوس، الذي يتولى منصب محافظ البنك المركزي في ليتوانيا، خلال مقابلته التي أجراها في فيينا: "من الواضح أن رفع أسعار الفائدة بمقدرا 50 نقطة أساس، أمر لا بد منه، لأننا ما زلنا نرى ضغوطاً تضخمية قوية للغاية، ونحتاج إلى كبحها في أسرع وقت ممكن لمنع تقلب توقعات التضخم. كما أن رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، هو احتمال وارد أيضاً".

ورأى سيمكوس أن من السابق لأوانه بعض الشيء، إصدار أحكام قبل إعلان توقعات التضخم والنمو الاقتصادي المحدثة، والتي ستقدم لمحة أولية عما سيحدث في 2025".

وحذّر محافظ البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، هذا الأسبوع من أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد حجم الخطوة المتوقعة التالية بالنسبة إلى أسعار الفائدة، رغم إشارته إلى أنها ستكون "كبيرة".

وعلى النقيض من ذلك، قال محافظ المركزي البرتغالي، ماريو سينتينو، الإثنين الماضي، إنه يرى ظروفًا مواتية لإبطاء وتيرة الزيادة.

 

رفع الفائدة التضخم اليورو منطقة اليورو معدل التضخم اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

موضوعات متعلقة

الكوارث تضرب أوروبا.. التضخم يتجاوز التوقعات وأسعار السلع الأساسية ترتفع

مصائب أوروبا لا تأتي فرادى.. عاصفة احتجاجات ضد التضخم والفقر تهب على القارة العجوز.. اليمين المتشدد يكسب أراض جديدة.. والحرب الروسية الأوكرانية تهدد السلام الأهلي لدى الجيران

أزمة تلاحق القارة العجوز.. التضخم في أوروبا يسجل أعلى مستوى في تاريخه

زمن الرخاء انتهى .. أوروبا تودع حياة الرفاهية وتستعد لسنوات من التقشف .. التضخم ونقص الطاقة يستنزفان السكان والأعمال

التضخم يكوي المستهلكين في أوروبا.. كيف تساعد حكومات القارة العجوز المواطنين على تحمل فواتير الكهرباء؟.. الإعانات وخفض ضرائب الطاقة أبرز صور الدعم.. والتكاليف بالمليارات

ترشيحاتنا

بعد ترامب .. ماسك يعلن إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على تويتر

فوائد خارقة لـ شاى البابونج .. تعرف عليها

صدمة.. رسميا البرازيل تكشف حجم إصابة نيمار

رام 16 جيجا وسعر رخيص..أوبو تطلق Oppo Reno 9 Pro+

استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9… ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10

كيف سحر رسول الله وهو معصوم؟ وكيف تم إبطاله؟| إعجاز لن يعرفه كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد .. طبيب يحذر من دواء يصيب الأطفال بـ الفشل الكلوي

قصة شاب مولود بدون أرجل وبيد واحدة بعد كارثة تشيرنوبيل

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ