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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على 3 ملايين جنيه..قرار عاجل من النيابة بشأن مستريح العقارات بالمرج

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس مستريح العقارات في المرج ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاستيلاء على 3 مليون جنيه من المواطنين.

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ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي مقاول الملقب بمستريح المرج لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضه على النيابة للتحقيق .
 

وزارة الداخلية


وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر عدد من المواطنين من أحد الأشخاص "مستريح المرج" لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم.

تبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة ان المتهم يعمل مقاول مقيم بالمرج تم ضبطه ، وأقر بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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