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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يتم من أحياء.. الصحة تكشف معلومات جديدة عن التبرع بالأعضاء

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،  أن مجلس النواب وافق علي قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة خلال عام ٢٠١١.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت،،:" كل الجهات الدينية والتشريعية وافقت علي قانون التبرع بالأعضاء في لائحة صدرت عام ٢٠١١.

واشار الي، أن العالم كله تصل نسب زراعة الأعضاء من حديثى الوفاة نسبة 90% أمام 10% من متبرع حي، بينما ما زالنا فى مصر 100% لزراعة الأعضاء من متبرع حي.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تشهد التبرع للأعضاء من نفس المحافظة، وعندما ينتشر الموضوع ويصبح أكثر سهولة سينتقل الموضوع بين المحافظات.

وأكمل متحدث الصحة،:" الشعب المصري لديه وعي كبير وهو ما لامسناه من خلال موافقة أعداد كبيرة علي المشروع 

https://fb.watch/g-JuvoljX3/

مجلس النواب وزارة الصحة حسام عبد الغفار الشعب المصري التبرع بالأعضاء

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