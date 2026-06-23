أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

يعد بسكويت الشاي من أكثر المخبوزات التي تحظى بشعبية كبيرة داخل المنازل المصرية، فهو رفيق مثالي لفنجان الشاي أو كوب الحليب في الصباح، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء.

ومع ارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تحضيره في المنزل لضمان الجودة وتوفير النفقات والحصول على مذاق شهي ينافس أشهر المخابز.

طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

ويتميز بسكويت الشاي المنزلي بسهولة تحضيره وعدم حاجته إلى مكونات مكلفة، كما يمكن الاحتفاظ به لعدة أيام داخل علبة محكمة الغلق دون أن يفقد قرمشته وطعمه اللذيذ، للشيف نيلي أحمد.

مكونات بسكويت الشاي

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

لتحضير كمية مناسبة من بسكويت الشاي ستحتاجين إلى:

2 كوب دقيق أبيض.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح.

2 إلى 3 ملاعق كبيرة حليب حسب الحاجة.

طريقة تحضير العجين

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

في وعاء عميق اخفقي الزبدة أو السمن مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا وخفيف القوام.

أضيفي البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، ثم أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى المكونات السائلة.

ابدئي بالعجن برفق حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة. إذا شعرت أن العجينة متماسكة أكثر من اللازم يمكن إضافة ملعقة أو اثنتين من الحليب.

احرصي على عدم المبالغة في العجن حتى يخرج البسكويت هشًا بعد الخبز.

تشكيل البسكويت

ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بقمع نجمة للحصول على الشكل التقليدي لبسكويت الشاي.

ويمكن أيضًا فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم تقطيعها باستخدام قطاعات البسكويت بأشكال مختلفة.

رصي قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بسيطة بين القطع.

طريقة الخبز

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة أو حتى يبدأ لون الأطراف في التحول إلى الذهبي الفاتح.

لا تتركي البسكويت لفترة طويلة داخل الفرن حتى لا يصبح جافًا أو قاسيًا.

بعد خروجه اتركيه يبرد تمامًا قبل نقله من الصينية، حيث يكتسب قوامه المقرمش بعد التبريد.

أسرار نجاح بسكويت الشاي

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تضمن نجاح الوصفة من أول مرة:

استخدام زبدة أو سمن بجودة جيدة.

نخل الدقيق قبل الاستخدام للحصول على قوام خفيف.

عدم إضافة كمية كبيرة من الدقيق أثناء العجن.

تسخين الفرن مسبقًا قبل الخبز.

ترك البسكويت يبرد تمامًا قبل التخزين.

أفكار لتقديم بسكويت الشاي

يمكن تقديم البسكويت مع الشاي أو القهوة أو الحليب.

كما يمكن تزيين بعض القطع بالشوكولاتة الذائبة أو رش القليل من جوز الهند أو السمسم على الوجه لإضافة نكهة مميزة.

ويفضل كثير من الأطفال تناول البسكويت مع المربى أو العسل كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

طريقة حفظ البسكويت