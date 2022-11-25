استمرار تساقط شهب الأسديات على مصر الليلة

تستمر تساقط شهب الأسديات الليلة علي سماء مصر، في ظاهرة فلكية تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إننا نشهد الليلة وحتي نهاية الشهر استمرار تساقط شهب الأسديات، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.

تساقط شهب الأسديات

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إننا شهدنا علي مدار يومي الخميس والجمعة الماضية 17 و18 نوفمبر ذروة تتساقط زخات شهب الأسديات علي سماء مصر، ولكن تساقط الشهب لم يتنتي ويستمر حتي نهاية الشهر في مشاهدة بديعة فى سماء مصر.

واوضح أنه تستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر، وتشتهر هذه الزخة الشهابية بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها .. وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001 .

قال "تادرس" إن ظاهرة تساقط شهب الأسديات تحدث نتيجة حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل- تتل الذي تم اكتشافه عام 1865، موضحا أن الشهب بشكل عام عبارة عن خطوط ضوئية يراها البشر في السماء، فور احتراق شظايا من حطام فضائي في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

أفضل وقت لمشاهدة شهب الأسديات

وكشف عن أفضل وقت لمشاهدة شهب الأسديات حيث يكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة.

وأضاف، أن أفضل وقت لمشاهدة شهب الأسديات سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وهو سبب تسميتها ، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء .

وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كما أشار، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وفي اطار متصل قال الدكتور أشرف تادرس أن أفضل الأيام للرصد الفلكي تكون فى أحلك الليالي أو المعروفة بـ الليالي الليلاء وهي الليالي المظلمة جدا وهذه الليالي تكون مثالية فى الرصد الفلكي ويفضلها الفلكيون كثيرا.

شهب الأسديات.

وتابع أن هذه الليالي هي الثلاث الأخيرة من الشهر القمري حيث يشرق القمر كهلال رقيق قبل شروق الشمس نحو الشرق مباشرة، ليلة القمر الجديد نفسه الذي لا يظهر عليه القمر اصلا وأول ثلاث ليالي من الشهر الجديد، عندما يظهر القمر كهلال رقيق مباشرة بعد المغرب نحو الغرب.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن تلك الليالي السبع الليلاء التي تهم الفلكيين كثيرًا لأخذ أرصادهم الفلكية وفي جميع الحالات يبعد الفلكيون عن فترات تواجد القمر بالسماء أثناء الرصد ، فإذا كانت الأجرام السماوية المراد رصدها تتواجد في النصف الاول من الليل يُفضل رصدها في نهاية الشهر القمري ، وإذا كانت في النصف الثاني من الليل يُفضل رصدها في أول الشهر القمري.