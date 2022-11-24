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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

يختفي من السماء الليلة

قمر جديد.. اليوم فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة الظواهر الفلكية

القمر
القمر

تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية جديدة حين يصل القمر لمرحلة المحاق، ويختفي القمر طوال الليلة ولا يظهر فى السماء، وسيكون القمر الجديد (محاق جمادى الأول) فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون على مواعيد اليوم الخميس 24 نوفمبر مع القمر الجديد (محاق جمادى الأول) وأن القمر سوف يشرق  مع الشمس ويغرب معها حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .

وأوضح الدكتور" تادرس" أن هذا الوقت وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

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وأشار أستاذ الفلك إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ونوه إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

محاق القمر

يتكون المحاق عندما يتواجد القمر بين الشمس والأرض أثناء دوران القمر حول الأرض، وخلال هذا الطور يظهر القمر بشكل مظلمٍ عند النظر إليه من الأرض، إذ إن الجزء المضيء منه يكون في الجهة الأخرى للقمر البعيدة عن الأرض.

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