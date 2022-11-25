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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ارتفاع الأمواج وأمطار.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أمواج| ارشيفية
أمواج| ارشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “فضائية الأولى المصرية”، إن البلاد مازالت متأثرة بامتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مع استمرار التأثر بمنخفض على سطح البحر المتوسط وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وستعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

وأضافت “غانم” أن الطقس خلال فترة النهار معتدل تمامًا على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، متابعة أن الطقس خلال فترة الليل مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

نشاط حركة الرياح 

وأشارت إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح، حيث تتراوح سرعتها بين الـ 30 والـ40 كم/ساعة وسيؤدي هذا النشاط لزيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، لافتة إلى أن ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 متر وغير مؤهل تمامًا لأية أنشطة بحرية.

خريطة سقوط الأمطار

وأوضحت أن نظرًا لوجود تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك فرص لسقوط أمطار والتي بدأت بالفعل في الساعات الأولى من الصباح الباكر على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري ودمياط ورفح والعريش، منوهة بأن الأمطار ستمتد لبعض مناطق  القاهرة الكبرى وستكون خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم.
 

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