عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياح وأمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش يتفقد الشوارع

تشهد محافظة شمال سيناء  أحوالا جوية متقلبة، وتهب رياح باردة مثيرة للرمال ، فيما تعرضت بعض المناطق في محافظة شمال سيناء، لهطول  أمطار خفيفة، اليوم الجمعة .

وتعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وانتشار الغيوم وسط أجواء ممطرة خاصة المناطق الساحلية .

 

مواجهة الظروف الجوية


وأكد اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،علي استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية ، حيث  تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وقام اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش،  محافظة شمال سيناء بجولة علي بعض الاحياء ، وطالب بسرعى شفط المياه المتراكمة في الشوارع حتي لاتتسبب في إعاقة حركة المواطنين.  
 

txt

برنامج دورات ميدانية للكشافة الجوية بمراكز الشباب في شمال سيناء

سيناء رياح امطار مناطق خفيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

ترشيحاتنا

الصحة: 1.5 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

سلة الأهلي عقدة الاتحاد السكندري بخمس ألقاب في 13 شهرا

انفوجراف.. تمويل 578 مشرعا صغيرا باستثمارات 9,5 مليون جنيه في 17 محافظة

استثمر في المستقبل.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالسعودية

الصين تبدأ حجرًا صحيًا في مدينة تضم أكبر مصنع بالعالم لإنتاج آيفون

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

بالجلد الأسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

فيديو

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ