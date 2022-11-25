رياح وأمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية متقلبة، وتهب رياح باردة مثيرة للرمال ، فيما تعرضت بعض المناطق في محافظة شمال سيناء، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الجمعة .

وتعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وانتشار الغيوم وسط أجواء ممطرة خاصة المناطق الساحلية .

مواجهة الظروف الجوية



وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،علي استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية ، حيث تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وقام اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش، محافظة شمال سيناء بجولة علي بعض الاحياء ، وطالب بسرعى شفط المياه المتراكمة في الشوارع حتي لاتتسبب في إعاقة حركة المواطنين.

