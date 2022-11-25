سوسن بدر تقف لتحية سميحة أيوب قبل تكريمها بافتتاح "شرم الشيخ للمسرح"

حرصت الفنانة سوسن بدر على الوقوف لتحية سيدة المسرح العربي سميحة أيوب أثناء دخولها حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح تقديرا لها وسط حفاوة كبيرة من الجمهور.

ووقفت سوسن بدر تصفق مع الجمهور في استقبال سميحة أيوب وحرصت على توجيه كلمات ترحيب بها في المهرجان الذي ترأسه شرفيًا.

وحضر عدد كبير من النجوم المصريين والعرب حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أبرزهم سوسن بدر ورياض الخولي ومحمد عادل ميدو ومجدي كامل ولقاء سويدان والفنانة الأردنية أمل الدباس وحمزة العيلي ومحمود حجازي.

يقام حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي بقصر ثقافة شرم الشيخ ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عروض مسرحية وورش وفعاليات خاصة بالحدث الفني.

يقام المهرجان ببمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٢٥: ٣٠ نوفمبر الجارى، تحت رعاية وزير الثقافة د.نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وكشف المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي خلال المؤتمر الصحفي منذ أيام، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري والتي تشكلت من الفنان المصري مجدي كامل رئيساً، وعضوية كلاً من الفنانة العراقية آلاء حسين، ومن فرنسا الفنانة Laura blanc ، ومن تونس الفنان محمد منير العرقي ، ومن الهند الفنان VANARASE Vidyanidhee .

وأعلنت دكتورة انجى البستاوى مدير المهرجان أسماء المكرمون لهذه الدورة، وقالت خلال المؤتمر : اختارت إدارة المهرجان فى دورتها السابعة، تكريم أسماء هامة ممن أثروا الحركة المسرحية والفنية في مصر وفي العالم، وهم النجمة القديرة سوسن بدر، والفنان القدير رياض الخولى عن مسيرتهما الفنية الحافلة ومحطاتهما الثرية بين المسرح والتلفزيون والسينما، وذلك خلال حفل الافتتاح، وفى اطار اهتمام إدارة المهرجان بالمواهب والنجوم الشابة وتشجيعهم والإحتفاء بهم، قررنا تكريم الفنان والنجم الشاب محمد عادل الشهير بميدو عادل.

وأضافت د.البستاوى : كما سنهدى الفنان العراقي مازن محمد مصطفي فى حفل الافتتاح درع سميحة أيوب التقديري، وتكريم الفنانة العراقية زهرة بدن فى ختام المهرجان بنفس الدرع، ووفاءً لفناني المسرح المصري يكرم المهرجان الفنان الكبير حسن العدل وذلك خلال حفل الإفتتاح، كما سنكرم اسم الراحل الفنان ماهر سليم فى حفل الختام وتتسلم تكريمه نجلته أسماء سليم، و النجمة والفنانة القديرة أمل الدباس من ( المملكة الأردنية الهاشمية )، والفنان القدير عبدالله راشد من ( الامارات العربية المتحدة ).



وأعلن دكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق عن جائزة البحث العلمى والتى فازت بها، شيماء محمد اسماعيل ببحث بعنوان "حضور التراث الشعبى فى اخراج النص الشكسبيرى"، والمركز الثانى للباحث محمد جمال الدين أمين ببحث بعنوان "الرؤية الإخراجية لفنون الفرجة الشعبية فى عروض المسرح المصرى"، والمركز الثالث للباحث محمد على قاسم، ببحث بعنوان " سوسيولوجيا الأمكنة وانعكاساتها فى أداء الممثل المسرحى".



ثم أعلنت الدكتور رانيا فتح الله عن أسماء العروض الكبرى بالمهرجان، التى تقدم لها هذا العام ٣٥٠ واختارت اللجنة ١٤ عرضا مسرحيا، وأعلنت ندى عزيز المدير التنفيذى للمهرجان، عن أفضل شخصية شابة ٢٠٢٢، هذا العام والتى فازت بها الدكتوره مروة عوده.

وأعلن الناقد الكبير محمد الروبى عن قوام جائزة عصام السيد التي هو عضوا بها ومعه الفنان حمزة العيلي و المخرج ناصر عبد المنعم ، أما الكاتب الصحفى والناقد جمال عبدالناصر فقد أعلن جائزة المسرح الشبابى فى التأليف المسرحى والتى فاز بجوائز هدا العام، فى مسابقة النص الطويل، نص "سادل الحياه الطريف" لميثم هاشم طاهر، وفى مسابقة النص القصير، نص "السيدة ايزيس" لأيمن هشام، وفى مسابقة المونودراما، نص "راقص الفلامنكو"، لدكتور سيد عبدالرازق.

وأعلنت الفنانة منه بدر تيسير عن الورش المُقامه فى المهرجان، وهى ورشة الإرتجال المسرحى للمخرج الكبير خالد جلال، و ورشة أخرى بعنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى"، ويقدمها واحد من أهم مدربى التمثيل فى العالم، وهو المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي.

وقدم الفنان محمود حجازى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية ، وهو واحد منهم، بالإضافة إلى المخرجة ومصممة الرقصات الكورية هونج سونمي، والممثل والمخرج الأمريكي براين رهينهارت.

وأعلن الكاتب الصحفى والناقد باسم صادق أسماء العروض المختارة فى مسابقة عروض مسرح الشارع

وهى عرض (سجناء أحرار) للمخرج تركي با عيسى من السعودية، وعرض ( المرأة و السلطان) للمخرج زهير عبدالكريم من السودان، وعرض( بي ريلاكس) ليوسف الحمدان من البحرين، ثم أعلن الدكتور محمد زعيمة عضو لجنة المشاهدة فى المهرجان عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما والتي تشكلت من الفنان المصري النجم مصطفي شعبان رئيساً، وعضوية كل من : الفنانة والمخرجة المغربية بشرى ايجورك، والفنان الإيطالي بربرا بيرتين ، وقال : يتنافس علي جوائز تلك المسابقة ثلاثة من العروض وهى: ( yissh ) من الولايات المتحدة الأمريكية للمخرجة ليلي عوض الله، و( المملوك جابر) لأحمد عبدالله راشدمن الإمارات، و (هارب من الدولة الاسلامية) للمخرج التونسي وليد دغسني .



يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ للمسرح