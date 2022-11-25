باسم سمرة: مفيش مؤامرة ضدي ونظرتي للحياة تغيرت بعد وفاة بنتي

أكد الفنان باسم سمرة، أن عزة نفسه واستحياء تمنعه من التقرب إلى منتج أو شخص للحصول على دور في عمل فني، مضيفا: "عمري ما قلت أن في مؤامرات ضدي في الوسط الفني واللي مش مصلحته أنى اطلع هو اللي موهبته قليلة ويخاف أني أظهر أخذ منه الليلة".

وأوضح باسم سمرة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نظرته للحياة تغيرت بعد وفاة ابنته الصغيرة التي لم تستكمل 5 شهور، قائلا: "نظرتي للحياة تغيرت بعد وفاة بنتي والبهجة والسعادة معنتش موجودة والحزن وجعه مش بيخلص".

ورد باسم السمرة، عن أمنيته بإنجاب طفل ذكر بجانب بناته، قائلا: "عندي بنتين بـ100 راجل والبنات حنينة على أبوهم ورزقهم واسع، وأتمنى في زوج بناتي يكون حنين ويتقي الله في البنت عشان لو معملش كده هطلع عينه".