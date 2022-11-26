نرمين الفقي تستعرض جمالها عبر إنستجرام.. فيديو

نشرت الفنانة نرمين الفقي فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتالقت نرمين الفقي وهي تستعرض جمالها بفستان ازرق لامع ، تاركة شعرها منسدلا علي كتفيها، مما نال اعجاب متابعيها.

على جانب أخر أعربت نيرمين الفقي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفة: "انبسطت جدا بالمهرجان ولبيت دعوة أشرف زكي فورا".

وأضافت خلال برنامج برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سي: "ليا الشرف اني أكون ضمن المشاركين بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما".

وعن دورها في مسلسل أبو العروسة، أضافت: "سعيدة جدا بالعمل في مسلسل أبو العروسة مسلسل جميل ويدخل كل بيت ويناقش مشاكل كثيرة ويعمل علي حلها، متابعة:" أيضا سعيدة بردود أفعال الجمهور".