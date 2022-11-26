بعلامة نامبر وان.. محمد رمضان يتألق بجاكيت تايجر

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وظهر محمد رمضان بإطلالة غريبة بجاكيت تايجر ، مشيرا الي علامة نامبر وان .

قال الملحن صادق عادل، إن أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة «لو ناسيين افكركم» من ألحاني وتوزيعي، وقمت بعرضها عليه منذ 6 أشهر من خلال وسيط يدعى شريف عبادة وكان مقرر أن يتم تسجيل الأغنية دويتو مع محمد رمضان.

وأضاف الملحن صادق عادل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعد فترة من عرض الأغنية على الفنان محمد رمضان لم اتلق أي رد وبالتالي قمت بتسجيلها على " ساوند كلاود"، ولكنني فوجئت بطرح محمد رمضان للأغنية وهما دفعني للتواصل معه ولكن دون استجابة وعلمت أن شريف عباده تقاضى 100 ألف جنيه من محمد رمضان ثمن الأغنية دون علمي أو موافقتي.

تابع الملحن صادق عادل، الأغنية مسجلة مصنفات باسمى وسأتخذ الإجراءات القانونية لإيقاف الأغنية على يوتيوب من خلال التقدم بشكوى لنقابة المهن الموسيقية، ومقاضاة الفنان محمد رمضان".