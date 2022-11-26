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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مستريح جديد بالاسماعيلية استولي على 2 مليون جنيه من المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال مباحث الإسماعيلية، من ضبط شخص ، متهم بالنصب على المواطنين وحصوله على أموال تزيد عن 2 مليون جنيه.

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وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد وليد شبانة مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، والعميد طارق الطحاوي رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ يفيد قيام مواطن يدعى “ي.ا” بإلاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه، من رجل أعمال كان يعمل معه في احدي شركاتة ببيع أجهزة كهربائية و تليفونات محمولة بالتقسيط للمواطنين و استولي  المتهم  على الأقساط من المواطنين التي تزيد عن ٢ مليون جنيه وحاول المتهم الهروب الي دبي مع أسرته.

كما ورد بلاغين آخرين من مواطنين يفيد بقيام نفس الشخص بإلاستيلاء على أموال .

عقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط المتهم في منزل العائلة  بمنطقة حي ثالث الاسماعيلية وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على الجهات المعنية.

وزير الداخلية المواطنين الاستيلاء الأموال العامة الداخلية مليون جنيه

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