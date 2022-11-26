هل تواصل بث المباريات؟.. قناة الهوية تشوق الجماهير لمشاهدة مباريات كأس العالم

فجرت تردد قناة الهوية اليمنية مفاجأة كبيرة لمشاهدي كأس العالم قطر 2022، بعرض مباريات المونديال عبر شاشتها خلال الأيام القليلة الماضية.

تردد قناة الهوية

وسبق وأعلنت قناة الهوية اليمنية الموجودة على النايل سات، إذاعة جميع مباريات كأس العالم قطر 2022، مجانا، حيث جاء تردها كالآتي:

قناة SD تردد قناة 11095 H 27500

قناة تحت اسم ALHAWYAH TV

توقف البث عبر قناة الهوية

ولأن قناة الهوية تبث بشكل غير قانوني، فوجي متابعو القناة بتوقف البث عبر شاشتها بالأمس.

وتبث مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل بطولة مونديال قطر 2022 حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث قررت المجموعة القطرية نقل 18 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

وبخلاف القناة القطرية، أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث بطولة كأس العالم 2022 عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات، فضلا عن قناة أخرى مفتوحة على النايل سات.

كيف تبث قناة الهوية مباريات كأس العالم ؟

وتبث قناة الهوية اليمنية المباريات بصورة SD منسوخة عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل غير قانوني.

وتحايلًا على القناة كتبت قناة الهوية رسالة شكر من خلال شاشتها لدولة قطر التي تستضيف البطولة ومجموعة قنوات بي إن سبورتس نيابة عن الشعب اليمني، ايماءً إلى أنها تنقل البث بصورة قانونية، لكن ثبت عكس ذلك مع توقف بثها للمباريات.

هل يعود البث على قناة الهوية

ومع ترقب الجمهور العربي لما ستعلنه قناة الهوية اليمنية ، نشرت القناة بيانًا صحفيًا قالت فيه أنه يوجد مؤتمر صحفي اليوم عبر قناة الهوية لتوضيح عودة بث مباريات كأس العالم مرة أخرى.

وتشهد نهائيات كأس العالم "قطر 2022" مشاركة 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وتقيم دولة قطر مباريات كأس العالم 2022 علي 8 ملاعب هي: (استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.