حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً تاريخياً مع منتخب بلاده الأرجنتين، بعد ما نجح في تسجيل ثاني أهدافه فى المونديال، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة بنهائيات كأس العالم 2022، المقامة فى قطر.



وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "ميسي يعادل أهداف مارادونا وكريستيانو رونالدو في كأس العالم (8 أهداف)".

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سجل ليونيل ميسي، هدف التقدم لمنتخب الارجنتين، أمام المكسيك في اللقاء الذي يستضيفه ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم.



وألتحق ليونيل ميسي بالأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في عدد الأهداف حيث سجل ليونيل ميسي 8 أهداف بقميص الألبيسيليستي في كأس العالم.