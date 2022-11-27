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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يتسبب في انتشار الروائح الكريهة|سكان حي المنتزه 3 يشكون من مقلب القمامة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد فؤاد شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يتضرر فيها من وجود مقلب للقمامة بجوار منزله.

وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان منطقة المنتزه 3 بالإسكندرية من وجود  مقلب كبير للقمامة بشارع اسكوت، والمتسبب في انتشار الكلاب الضالة والروائح الكريهة والناموس ودخوله العمارات والشقق السكنية بطريقة مقززة.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة، وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01017920954.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات

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