مستريح عقارات جديد.. مواطن يحذر: نصب على الناس في 600 مليون جنيه

حذر أحمد عبدالمنعم، أحد ضحايا مستريح العقارات، من مستريح عقارات في القاهرة، قائلة:" مغترب وقابلت شخص ما يمتلك شركة عقارات كبيرة ولها أصول عديدة".

وأضاف "أحمد عبد المنعم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :" تعرف عليه وذهبت معه للتاكد من الأرض ، متابعا:" تحصل على ثمن الشقة، مليون و350 ألف جنيه، في يوليو 2017، ومن ثم اشتريت قطعة أرض أخرى بجسر السويس، وشقة في ألف مسكن.

واسترسل: تفاجئت إنه حبس في النيابة العسكرية على ذمة مخالفة المباني، ثم فوجئت مرة أخرى أنه حبس في قضية جنائية عن الخطف تعرف بقضية "الكفن" ".

وأكمل: بدأت في السؤال وتفاجئت بأنه عليه 507 محاضر، وناصب على الناس في 600 مليون جنيه، وناصب عليا في 6 ملايين و200 ألف جنيه"، متابعا: تم القاء القبض عليه ولكن حتى الآن لا نعلم أين الأموال.

ولفت إلى أنه مازال يبيع شقق وهمية من داخل محبسه عن طريق المعاونين.