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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستريح عقارات جديد.. مواطن يحذر: نصب على الناس في 600 مليون جنيه

صدى البلد

حذر أحمد عبدالمنعم، أحد ضحايا مستريح العقارات، من مستريح عقارات في القاهرة، قائلة:" مغترب وقابلت شخص ما يمتلك شركة عقارات كبيرة ولها أصول عديدة".

 

وأضاف "أحمد عبد المنعم"  خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :" تعرف عليه وذهبت معه للتاكد من الأرض ، متابعا:" تحصل على ثمن الشقة، مليون و350 ألف جنيه، في يوليو 2017، ومن ثم اشتريت قطعة أرض أخرى بجسر السويس، وشقة في ألف مسكن.

 

واسترسل: تفاجئت  إنه حبس في النيابة العسكرية على ذمة مخالفة المباني، ثم فوجئت مرة أخرى أنه حبس في قضية جنائية عن الخطف تعرف بقضية "الكفن" ".

 

وأكمل: بدأت في السؤال وتفاجئت بأنه عليه 507 محاضر، وناصب على الناس في 600 مليون جنيه، وناصب عليا في 6 ملايين و200 ألف جنيه"، متابعا: تم القاء القبض عليه ولكن حتى الآن لا نعلم أين الأموال.

 

ولفت إلى أنه مازال يبيع شقق وهمية من داخل محبسه عن طريق المعاونين.

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