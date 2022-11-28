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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل بلاده لمواجهة سويسرا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل البرازيل

وضم تشكيل البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - أليكس ساندرو

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - فينسيوس جونيور - ريتشارليسون

تشكيل سويسرا

أما عن تشكيل سويسرا فضم كلا من:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: مانويل أكانجي - نيكو إيلفيدي - ريكاردو رودريجيز - سيلفان فيدمر

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ريمو فريلير - فابيان ريدر

خط الهجوم: جبريل سو - روبن فاراجاس - بريل إمبولو
 

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