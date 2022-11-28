شوط أول سلبي بين البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

خيم التعادل السلبي، على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي البرازيل وسويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الشوط الأول متكافئًا إلى حد ما، مع أفضلية طفيفة للمنتخب البرازيلي الذي هدد مرمى سويسرا في الدقيقة 27.

وتلقي فينيسيوس جونيور، تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها بتسديدة رائعة على الطائر، لكن سومير تصدى لها ببراعة، حارمًا البرازيل من التقدم في أول أشواط المباراة.

تشكيل البرازيل

وضم تشكيل البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - أليكس ساندرو

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - فينسيوس جونيور - ريتشارليسون

تشكيل سويسرا

أما عن تشكيل سويسرا فضم كلا من:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: مانويل أكانجي - نيكو إيلفيدي - ريكاردو رودريجيز - سيلفان فيدمر

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ريمو فريلير - فابيان ريدر

خط الهجوم: جبريل سو - روبن فاراجاس - بريل إمبولو

