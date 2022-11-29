أخبار السيارات| 5 موديلات جديدة في مصر تبدأ من 295 ألف جنيه.. وأسعار هيونداي توسان 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
تمتص ثاني أوكسيد الكربون من الهواء.. ما هي سيارة "زيم" ؟
تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات، حول دخول عالم السيارات الصديقة للبيئة، حيث بدأت بخطوة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتي تحمل معها العديد من المميزات ابرزها، الحد من الانبعاثات الضارة، بالاضافة إلى تقليل النفقات الخاصة باستهلاك الوقود، إلى جانب كونها سيارة تحافظ على البيئة من الطراز الاول مقارنة بالسيارات التقليدية.
5 سيارات جديدة في مصر .. تبدأ من 295 ألف جنيه
يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات القوية والتي تحمل علامات تجارية لأكبر مصنعي السيارات حول العالم، وسواء كانت تلك الاصدارات تنتمي لفئة الهاتشباك، أو السيدان، او فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.
مقارنة بين ستروين سي اليزيه و بيجو 301 .. صور
تقدم شركتي ستروين وبيجو العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها السيارة سي اليزيه وبيجو 301، من فئة السيدان، حيث تحمل النسختان العديد من التجهيزات الفنية، إلى جانب وسائل الحماية وانظمة التحكم والرفاهية باختلاف الفئات المطروحة.
أسعار هيونداي توسان موديل 2022 في مصر
استطاعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، أن تحتل مكانة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى اصداراتها القوية المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، او الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، ومنها النسخة هيونداي توسان موديل 2022.
بمناسبة كأس العالم .. أفخم 5 سيارات موديل 2023 بالسوق القطري |صور
تستضيف خلال الأيام الحالية دولة قطر فعاليات كأس العالم 2022، تلك المناسبة الرياضية التي ينتظرها الجميع، بينما يضم السوق القطري للسيارات العديد من الاصدارات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لاكبر مصنعي السيارات، ومن بينها فئة الاصدارات الفارهة والتي تتسم بالفخامة الشديدة.
أسعار أوبل كروس لاند موديل 2023 .. صور
تمتلك شركة اوبل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها السيارة كروس لاند مودديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، حيث يبدأ سعرها بالسوق المصري من 549.990 جنيه.
وولينج بينجو .. شاهد أحدث سيارة كهربائية هاتشباك |صور
استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية، نسبة إلى العديد من المقومات، ابرزها الاتجاه الايجابي للحفاظ على البيئة، بالاضافة إلى توفير الكثير من النفقات مقارنة بالوقود التقليدي.