أسعار أوبل كروس لاند موديل 2023 .. صور

تمتلك شركة اوبل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها السيارة كروس لاند موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، حيث يبدأ سعرها بالسوق المصري من 549.990 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في مصر.

اوبل كروس لاند موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

الفئة الاولى اوبل كروس لاند موديل 2023 بسعر 549.990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كروس لاند موديل 2023 بسعر 579.990 جنيه.

اوبل كروس لاند موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

تستغرق السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومتر/ساعة.

اوبل كروس لاند موديل 2023

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر.

اوبل كروس لاند موديل 2023

ويستطيع محرك السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، بينما تضم السيارة العديد من تقنيات الحماية ومنها مكابح ABS و EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية.

اوبل كروس لاند موديل 2023

ودعمت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 بتجهيزات اخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للابواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.