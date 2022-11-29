عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أوبل كروس لاند موديل 2023 .. صور

اوبل كروس لاند موديل
اوبل كروس لاند موديل 2023

تمتلك شركة اوبل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها السيارة كروس لاند موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، حيث يبدأ سعرها بالسوق المصري من 549.990 جنيه.

سعر أوبل كورسا موديل 2023| صور

زيادة تصل لـ40 ألف جنيه.. أحدث أسعار أوبل موكا 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في مصر.

 اوبل كروس لاند موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 

 

الفئة الاولى اوبل كروس لاند موديل 2023 بسعر 549.990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كروس لاند موديل 2023 بسعر 579.990 جنيه.

 اوبل كروس لاند موديل 2023 

ابرز مواصفات السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 

 

تستغرق السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومتر/ساعة.

 اوبل كروس لاند موديل 2023 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر.

 اوبل كروس لاند موديل 2023 

ويستطيع محرك السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، بينما تضم السيارة العديد من تقنيات الحماية ومنها مكابح ABS و EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية.

 اوبل كروس لاند موديل 2023 

ودعمت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 بتجهيزات اخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للابواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

اوبل كروس لاند كروس لاند موديل 2023 اوبل كروس لاند موديل 2023 سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

ترشيحاتنا

الأهلي يخطط لضم نجم جديد.. والاتحاد يستهدف ثلاثي الأحمر

إيلون ماسك: آبل هددت بحذف تويتر من متجر التطبيقات

الذهب عياره فلت| اعرف سبب القفزة الكبيرة في أسعاره وهل تشتري أم تبيع

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-11-2022

دعاء من 7 كلمات يجمع خيري الدنيا والآخرة.. ردده كل وقت بخشوع

سفير السعودية بالخرطوم: المملكة حريصة على دفع كل الجهود لدعم استقرار السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ