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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تصل لـ40 ألف جنيه.. أحدث أسعار أوبل موكا 2023

اوبل موكا موديل
اوبل موكا موديل 2023

شهدت سيارات شركة اوبل المطروحة داخل السوق المصري، عدة تغيرات في القيمة السعرية التي سيتم تطبيقها مع بداية شهر نوفمبر المقبل، ومنها النسخة الشهيرة من فئة الكروس اوفر الرياضية موكا موديل 2023، حيث تراوحت الزيادة بهذا الطراز بين 30 ألف و 40 ألف جنيه.

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 اوبل موكا موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة اوبل موكا موديل 2023

ارتفعت اسعار الفئة الاولى ELEGANCE بقيمة قدرها 30 الف جنيه، حيث بلغ السعر الرسمي نحو 650 الف جنيه بدلاً من 620 الف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية GS Line 40 الف جنيه، لتصل إلى 690 الف جنيه لسعرها الرسمي بدلًا من 650 الف جنيه.

 اوبل موكا موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة اوبل موكا موديل 2023 

زودت السيارة اوبل موكا موديل 2023 بمحرك ثلاثي الاسطوانات تيربو، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، ينتج 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ضخ قوة قدرها 130 حصانا، بينما تستمد قدرات التسارع عبر ناقل حركة "جر امامي" اوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات.

 اوبل موكا موديل 2023

وتقدر نسبة استهلاك السيارة اوبل موكا موديل 2023 من الوقود بـ 5.9 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فإنه يمكنها الانطلاق من نقطة الاستعداد والسكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلو متر/ساعة، في فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية.

 اوبل موكا موديل 2023
اوبل موكا موديل 2023 اوبل موكا موديل 2023 الاسعار الجديدة سيارة اوبل موكا موديل 2023

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