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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل كورسا 2023 بعد الزيادة الجديدة للدولار

اوبل كورسا 2023
اوبل كورسا 2023

شهدت القائمة السعرية لسيارات اوبل المقدمة بالسوق المصري، عدة تغييرات خاصة بالقيمة التسويقية بعد تداعيات ارتفاع أسعار الدولار خلال الايام القليلة الماضية، والتي سوف يتم تطبيقها مع بداية شهر نوفمبر القادم، حيث ارتفعت اسعار السيارة اوبل كورسا 2023 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بنسبة تتراوح بين 20 و 30 الف جنيه.

اوبل كورسا 2023 

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وجاءت اسعار الفئة الاولى من السيارة اوبل كورسا 2023، بقيمة قدرها 520 الف جنيه بدلاً من 500 الف جنيه اي بزيادة قدرها 20 الف جنيه، بينما بلغ السعر الرسمي للفئة الثانية Topline قيمة قدرها 550 الف جنيه بدلاً من 520 الف جنيه، بزيادة بلغت 30 الف جنيه.

اوبل كورسا 2023 

تجهيزات السيارة اوبل كورسا 2023 

 

تضم السيارة اوبل كورسا 2023 عدة تجهيزات ومنها، جنوط 17 بوصة، ومثبت سرعة، وإضاءة نهارية بتقنية LED، بالاضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية مدعوم بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، إلى جانب فرامل يد كهربائية، وقفل مركزي، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، والثبات الالكتروني.

اوبل كورسا 2023 

كما تضم السيارة اوبل كورسا 2023 فرامل ABS و EBD، وخاصية التحذير عند مغادرة المسارات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومرايات جانبية كهربائية، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة قياسها 7 بوصة، ومقود حركة متعدد الاستخدام، ونظام صوتي ترفيهي.

اوبل كورسا 2023 

ويمكن للسيارة اوبل كورسا 2023 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0 خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات من 6 نقلات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك 3 سلندر، بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1200 سي سي تيربو.

اوبل كورسا 2023 
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