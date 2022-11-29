وولينج بينجو .. شاهد أحدث سيارة كهربائية هاتشباك |صور

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية، نسبة إلى العديد من المقومات، ابرزها الاتجاه الايجابي للحفاظ على البيئة، بالاضافة إلى توفير الكثير من النفقات مقارنة بالوقود التقليدي.

السيارة بينجو المقدمة من وولينج الصينية

وتعزز شركة وولينج الصينية من تواجدها، بعدان كشفت النقاب عن احدث اصداراتها الكهربائية، وهي النسخة الجديدة حاملة اللقب "بينجو"، والتي تنتي إلى فئة الهاتشباك.

مواصفات السيارة بينجو المقدمة من وولينج الصينية

تأتي السيارة بينجو بعجلات قياسها 15 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر بتقنية LED، بالاضافة إلى مقدمة انسيابية هادئة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم تضم اشارات جانبية بتقنية LED LIGHT، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.560 مم.

وتحتوي السيارة على سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع مصابيح تتخذ الشكل البيضاوي، بالاضافة إلى عواكس اضاءة خلفية على جانبي الصادم، والذي تم تعزيزة بحزمة من حساسات الركن، بينما تأتي السيارة بنسبة طوول بلغت 3.950 مم، و 1.708 مم للعرض.

السيارة بينجو المقدمة من وولينج الصينية

وتشير بعض التوقعات الفنية أن تحصل السيارة بينجو وولينج على محرك كهربائي مدعوم ببطارية تقطع مدى 300 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة، ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة تتراوح بين 41 و 68 حصانا.

وتضم السيارة من الداخل مقاعد اشبه للرياضية، مع شاشة LCD لقراءة البيانات، بالاضافة إلى مقصورة تتسع إلى 4 مقاعد، إلى جانب العديد من اللمسات العصرية الداخلية، ومكيف هواء، مع 4 زجاج كهربائي.