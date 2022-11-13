سيدان و SUV لأول مرة.. مكلارين تركز على السيارات الكهربائية

اشتهرت عملاق صناعة السيارات البريطانية مكلارين طوال تاريخها بإنتاج السيارات الرياضية الخارقة، وسيارات السباق الشهيرة، ولم تهتم بالسيارات التقليدية مثل سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، ولكن ذلك على وشك التغيير قريباً مع وجود القيادة الجديدة للعلامة التجارية.

ماكلارين أرتورا

في تقرير صادر عن شركة Auto Express في المملكة المتحدة ، أكد مايكل ليترز الرئيس التنفيذي الجديد لشركة McLaren Automotive أن السيارة الخارقة التي يمكن أن تنافس سيارة لوتس ايفيجا التي تبلغ قوتها 2000 حصان ليست هي الأولوية لأن الشركة تتجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية.

ماكلارين أرتورا

يقول ليترز أن التكنولوجيا ليست متقدمة بما يكفي لحدوث ذلك، وسينصب التركيز على نوع السيارات الكهربائية الأكثر تقليدية، سيارة ذات "أسلوب حياة أكثر وغرض أكثر فائدة، نحن بحاجة إلى التركيز على الربحية، وليس الحجم".

ماكلارين أرتورا

عمل مايكل ليترز في السابق كرئيس مسؤولي التكنولوجيا بشركة فيراري الإيطالية، وأشتهر بفلسفته الصارمة في تصميم السيارات خفيفة الوزن، ومن المتوقع أن يندمج ذلك مع فلسفة شركة مكلارين التي تهدف لإنتاج سيارات تحمل نفس الميزة في السيارة الكهربائية العملية القادمة، والتي من المتوقع أيضًا أن يصل سعرها إلى 200 ألف جنيه إسترليني على الأقل، وهو ما يعتقد ليتر أنه الحد الأدنى لملكية ماكلارين.

ماكلارين أرتورا

ألمح ليتر لمجلة Car إلى أن سيارة SUV كهربائية قيد التطوير بالفعل، حيث عمل سابقاً كأحد المسؤولين عن سيارة فيراري بروسنجاوي، فإن ما يمكن أن نتوقعه من العلامة البريطانية هو سيارة كهربائية أكثر عملية يمكن أن تكون إما سيارة سيدان أو سيارة دفع رباعي، ومع ذلك لم يتم تعيين جدول زمني في هذه المرحلة.

ماكلارين أرتورا

عند الحديث عن السيارات الكهربائية ، بدأت رحلة ماكلارين نحو الكهربة مع سيارة أرتورا الرياضية الخارقة، وتم تطوير مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة التي تبلغ قوتها 671 حصانًا (500 كيلو واط) و 530 رطل قدم (719 نيوتن متر) بواسطة شركة BMW.