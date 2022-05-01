لومين كورن.. مواصفات أحدث سيارة كهربائية من شانجان| صور

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل أسواق السيارات العالمية، بعد أن كشفت العلامة التجارية شانجان عن أحدث إصداراتها من فئة السيارات الكهربائية، وهي النسخة الأنيقة التي تحمل الاسم " لومين كورن" ذات التصميم الخارجي المميز.

لومين كورن .. شاهد احدث سيارة كهربائية من شانجان

لومين كورن .. شاهد احدث سيارة كهربائية من شانجان

تعتمد السيارة لومين كورن على منصة EPA0 وتعد هي المنافس الاشرس للسيارة الصينية ويلنج ميني Wuling Mini EV الشهيرة والأكثر مبيعًا من فئتها، وتحمل النسخة لومين كورن باقة من التجهيزات الفنية والتقنية أيضا.

لومين كورن .. شاهد احدث سيارة كهربائية من شانجان

وتضم السيارة بطارية بسعة 12.92 كيلووات/الساعة، ونسخة أخرى بسعة 17.65 كيلو واط في الساعة، وعلى الرغم من صغر سعة البطاريات لكنها توفر مدى سير يتراوح بين 155 و210 كيلومتر للشحنة الواحدة.

لومين كورن .. شاهد احدث سيارة كهربائية من شانجان

وتستمد السيارة لومين كورن قوتها من محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 41 حصانا، مع امكانية اضافة محرك اخر بقوة 48 حصانا، بينما تضم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة.

لومين كورن .. شاهد احدث سيارة كهربائية من شانجان

كما تحتوي السيارة لومين كورن على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وز تفعيل وإيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد انيقة، وزجاج كهربائي التحكم، ومرايات جانبية كهربائية أيضا.

لومين كورن .. شاهد احدث سيارة كهربائية من شانجان

وترتكز السيارة لومين كورن على جنوط رياضية مروحية الشكل تجمع بين الأبيض والأسود من ثلاثة اضلاع بهذا اللون، ومفهوم ثنائي الأبواب، كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 1980 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 3270 مم، و بعرض يبلغ 1545 مم، و 1700 مم للارتفاع.