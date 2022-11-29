الجدري والحرارة وغيرها.. احذر تطعيم ابنك ضد شلل الأطفال حال إصابته بهذه الأمراض

أعلنت وزارة الصحة، مؤخرا عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من 11 إلى 14 ديسمبر، بهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، للمصريين وغير المصريين على حد سواء.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، سوف تنفذ في جميع المحافظات، بهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل، مؤكدا على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات.

أعراض شلل الأطفال

ينشأ شلل الأطفال عبر الإصابة بفيروسات شديدة العدوى عن طريق الفم، وتدخل هذه الفيروسات إلى الجهاز العصبي، خاصة الخلايا الحركية، وتتمكن من شل الجسم في غضون ساعات، فيما يكون الأطفال الأقل من 5 سنوات غير المحصنين، والأجنة والشيوخ، هم الأكثر عرضة للإصابة بشلل الأطفال.

وسجلت مصر آخر حالة شلل أطفال عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

فئات ممنوعة من التطعيم بمصل شلل الأطفال

وهناك بعض الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، وهذه الفئات كالتالي:

الأطفال الأكبر من سن 5 سنوات حتي لو بيوم واحد.

الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية.

الأطفال المصابين بسرطان الدم "اللوكيميا".

الأطفال الذي يعالجون بأدوية تثبيط المناعة "أدوية السرطان والكورتيزون".

حالات يؤجل فيها التطعيم ضد شلل الأطفال

يتم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال، إذا كان الطفل يعاني من الأمراض التالية:

أمراض الجدري المائي.

ارتفاع درجة الحرارة

ويتم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال حتى زوال المرض الذي يعاني منه الطفل.

أماكن وتفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بهدف رفع المناعة ضد فيروس شلل الأطفال ويشارك بها فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة، والفرق الإشراقية بجميع المديريات والإدارات الصحية، وتجوب الحملة المنازل في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

ويعمل مصل شلل الأطفال على: