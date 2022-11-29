غيرت درجاتها في الشهادة.. ريهام عبدالغفور: المرة الوحيدة اللي أبويا ضربني فيها

أكدت الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها تشعر بالذنب، عندما تبالغ في ردود أفعالها، أثناء المشاكل ، معقبةً:" اللي قدامي بكون ضايقته جامد، و طبعا بيبقى جوزي أو أولادي، الـcomfert zone، بتاعي، لأني مبضايقش حد برا الـcomfert zone"

لماذا ضربها والدها؟



وأضافت ريهام عبدالغفور، اثناء أستضافتها مع برنامج"صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "dmc"، أن والدها ضربها مرة واحدة في حياتها، عندما حصلت على درجة سيئة في أحد الأمتحانات، وحاولت تغير درجاتها في الشهادة.



وتابعت:" حاولت أصلحها في الشهادة، و خبيتها في المخدة، وأختي لقتها ، و قالت لأبويا، و أبويا ضربني بالمسطرة على صوابعي، أن أنا بزور"