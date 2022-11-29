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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غيرت درجاتها في الشهادة.. ريهام عبدالغفور: المرة الوحيدة اللي أبويا ضربني فيها

الفنانة ريهام عبدالغفور
الفنانة ريهام عبدالغفور

أكدت الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها تشعر بالذنب، عندما تبالغ  في ردود أفعالها، أثناء المشاكل ، معقبةً:" اللي قدامي بكون ضايقته جامد،  و طبعا بيبقى جوزي أو أولادي، الـcomfert zone، بتاعي، لأني مبضايقش حد  برا  الـcomfert zone"

لماذا ضربها والدها؟


وأضافت ريهام عبدالغفور، اثناء أستضافتها مع برنامج"صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "dmc"، أن والدها ضربها مرة واحدة في حياتها، عندما حصلت على درجة سيئة في أحد الأمتحانات، وحاولت تغير درجاتها في الشهادة.


وتابعت:" حاولت أصلحها في الشهادة، و خبيتها في المخدة، وأختي لقتها ، و قالت لأبويا، و أبويا ضربني بالمسطرة على صوابعي، أن أنا بزور"

 

 

ريهام عبدالغفور الذنب والد صاحبة السعادة الشهادة

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