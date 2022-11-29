تمديد السياسة أو خفض الإنتاج.. ماذا عن اجتماع "أوبك+" القادم

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن 5 مصادر في أوبك+، ترجح إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل.

بدورهما، قال مصدران إنهما يرجحان النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وقالت 5 مصادر في "أوبك+"، إن اجتماع يوم الأحد من المرجح أن يمدد السياسة الحالية.

وقال مصدران آخران، إن المجموعة قد تناقش خفضا آخر للإنتاج، لكن أيا منهما لا يتوقع خفضا كبيرا.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع قد يتم إجراؤه عن بعد بشكل جزئي أو كلي بعد أن كان من المزمع إجراؤه بشكل تقليدي.

وفي وقت سابق من اليوم، قفزت أسعار النفط، وسط آمال بأن تخفف الصين من القيود التي فرضتها لمكافحة كوفيد-19 بعد احتجاجات نادرة على الاستراتيجية التي تنتهجها البلاد، والتي تُعرف باسم "صفر كوفيد"، في مطلع الأسبوع بكبرى المدن الصينية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أو 1.7% وجرى تداولها عند 84.57 دولار للبرميل عند الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.5% إلى 78.39 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق اليوم.

ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضا مع انتشار شائعات لا أساس لها بأن الاضطرابات قد تؤدي إلى تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.