عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الدولية للطاقة الذرية": نواصل العمل بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجييه

صدى البلد

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه يواصل العمل "بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة آمنة حول محطة زابوروجييه النووية مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وأضاف جروسي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن الوكالة ستعزز وجودها في جميع محطات الطاقة النووية.. متابعا "نواصل عملنا المشترك مع وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما أكدت أن الوكالة ستعزز وجودها في جميع محطات الطاقة النووية ".

وكتب جروسي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) معلقا على لقائه مع كوليبا في بوخارست "نواصل عملنا المشترك بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة أمنية وحماية نووية حول محطة الطاقة النووية زابوروجييه".
 

زابوروجييه النووية وزير الخارجية الأوكراني بوخارست محطات الطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

أول رد من محامي نيرة أشرف على شائعة وفاته في حادث سير

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بالتوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية

وزير الصحة: نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من عقاقير الأورام

مئات ملايين الدراهم.. رئيس الإمارات يعفي المواطنين من كافة الديون

للحصول على وديعتها.. سيدة عمرها 87 عاما تقتحم بنكا في لبنان

مشاهدة مباراة إنجلترا وويلز مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

بعد 5 قرون.. فك شفرة رسالة الملك تشارلز الخامس: "خائف من الاغتيال"

ياسمين راحت في غمضة عين.. تفاصيل مصرع وإصابة 16 سقط بهم ميكروباص في الترعة

احترس برودة الأطراف مؤشر لأمراض خطيرة

فيديو

تحتضن رجلا من الخلف في ملهى ليلي .. لماذا ثار الجمهور ضد اللبنانية نادين نجيم "فيديوجراف"

صرف معاشات ديسمبر بعد الزيادة في هذا الموعد.. تفاصيل

علاقة غير شرعية.. تفاصيل العثور على جثة في صندوق قمامة| شاهد

انقلاب أتوبيس أطفال في ترعة قنا| تفاصيل مؤلمة وأسماء الضحايا.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ