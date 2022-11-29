"الدولية للطاقة الذرية": نواصل العمل بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجييه

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه يواصل العمل "بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة آمنة حول محطة زابوروجييه النووية مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وأضاف جروسي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن الوكالة ستعزز وجودها في جميع محطات الطاقة النووية.. متابعا "نواصل عملنا المشترك مع وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما أكدت أن الوكالة ستعزز وجودها في جميع محطات الطاقة النووية ".

وكتب جروسي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) معلقا على لقائه مع كوليبا في بوخارست "نواصل عملنا المشترك بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة أمنية وحماية نووية حول محطة الطاقة النووية زابوروجييه".

