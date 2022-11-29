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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكوم عليها بالسجن 11 عاما.. نقل معارضة بيلاروسية بارزة للعناية المركزة

المعارضة البيلاروسية
المعارضة البيلاروسية

أفاد مقربون من المعارِضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا التي تمضي عقوبة مطولة بالسجن، إنها نقلت إلى المستشفى وترقد في العناية المركزة. 

وقال المكتب الإعلامي للسياسي المعارض فكتور باباريكو إن ماريا في المستشفى في وحدة العناية المركزة في جوميل في جنوب شرق بيلاروس.

وبحسب البيان، أدخلت كوليسنيكوفا (40 عاما) آمس الاثنين وحدة للعناية الجراحية، قبل نقلها إلى العناية المركزة.

وكتبت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا على تليجرام: "أخبار مروعة! عزيزتنا ماشا (اختصار ماريا)، نأمل جميعا بأن تكون بخير".

وحكم على ماريا كوليسنيكوفا، وهي شخصية بارزة في الاحتجاجات ضد النظام البيلاروسي في صيف 2020، في 2021 بالسجن 11 عاما، بعدما أن أدانها القضاء البيلاروسي بتهمة التآمر للاستيلاء على السلطة، وانتهاك الأمن القومي وإنشاء تشكيل متطرف.

وكانت كوليسنيكوفا قد سجنت في أيلول 2020 بعد مقاومتها محاولة ترحيل من بلدها.

وبحسب المقربين منها، خطفتها أجهزة الاستخبارات البيلاروسية، ثم وضعت كيسا على رأسها لنقلها إلى الحدود الأوكرانية. رافضة مغادرة بيلاروس، قفزت من نافذة ومزقت جواز سفرها ما تسبب في حبسها.

وكانت كوليسنيكوفا واحدة من ثلاث نساء قدن الحركة الاحتجاجية مع سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا تسيبكالو.

وفرّت الأخيرتان من البلاد تحت ضغط من السلطات.

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