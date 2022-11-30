مصطفى محمد يحتفل بـ عيد ميلاده الـ 25 .. شاهد

احتفل مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، بعيد ميلاده الـ 25 ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وعلّق مصطفى محمد قائلاً: “‏اليوم أتممت عامًا جديدًا في عمري.. اللهم أحسن فيما بقى واغفر لي فيما مضى”.

ويذكر أنه تواجد مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، في مقر القلعة البيضاء الإثنين السابق فى الأسبوع الماضى .

وحرص مصطفى محمد على الحضور لملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمؤازرة الفريق ومشاهدة تدريبات الأبيض في إطار الاستعداد للفترة المقبلة ، و كان في استقباله اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على استقبال مصطفى محمد داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعقد جلسة سريعة معه ووجه له التهنئة على الأداء الذي يقدّمه مع منتخب مصر وناديه خلال الفترة الأخيرة.