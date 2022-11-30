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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار يحيى خليل: كان حلمي نشر موسيقى الجاز في مصر

يحيى خليل
يحيى خليل

حل  الموسيقار يحيي خليل، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في  برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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يحيى خليل عن بداياته: كنت بعمل إيقاعات موسيقية من أكواب وترابيزات

 وقال يحيي خليل:"   كان حلمي أني انشر موسيقى الجاز في مصر، وبدأت اعمل حفلات موسيقى الجاز في دار الأوبرا المصرية وكان بيجيلي ناس كتير أوي يسمعوا موسيقى الجاز ".

 

 وتابع يحيي خليل:" حققت نجاحات كبيرة في حفلات موسيقى الجاز، كنت مهتم  بالنجاح ونشر الفن الراقي ".

 

 وامل يحيي خليل:" كنت بعمل حفلات  في الأوبرار للشباب ، وكانت الذكرة بـ 2 جنيه للطلبة كي ينتشر فن موسيقى الجاز بين الجميع ".

 

 وتابع يحيي خليل:"  لفيت أوروبا كلها وامريكا بموسيقى الجاز التي كنت أقوم بتأليفها".

يحيى خليل اسعاد يونس صاحبة السعادة موسيقى الجاز اخبار التوك شو

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