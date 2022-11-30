الموسيقار يحيى خليل: كان حلمي نشر موسيقى الجاز في مصر

حل الموسيقار يحيي خليل، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال يحيي خليل:" كان حلمي أني انشر موسيقى الجاز في مصر، وبدأت اعمل حفلات موسيقى الجاز في دار الأوبرا المصرية وكان بيجيلي ناس كتير أوي يسمعوا موسيقى الجاز ".

وتابع يحيي خليل:" حققت نجاحات كبيرة في حفلات موسيقى الجاز، كنت مهتم بالنجاح ونشر الفن الراقي ".

وامل يحيي خليل:" كنت بعمل حفلات في الأوبرار للشباب ، وكانت الذكرة بـ 2 جنيه للطلبة كي ينتشر فن موسيقى الجاز بين الجميع ".

وتابع يحيي خليل:" لفيت أوروبا كلها وامريكا بموسيقى الجاز التي كنت أقوم بتأليفها".