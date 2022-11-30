استجابة لـ«صدى البلد»|«القومية لمياه الشرب» ترد على شكوى الصرف الصحي بقرية الحجاز بالإسماعيلية

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان ” لجنة إسكان النواب تناقش عددًا من طلبات الإحاطة عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي" بشأن الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز وتحسين خطوط مياه الشرب - محافظة الإسماعيلية.

أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رداً على الشكوى وجاء كالآتى: “فيما يخص الانتهاء من مشروع صرف صحي قرية الحجاز تم تنفيذ جميع الاعمال نطاق محطة الرفع الرئيسية وتم التسليم الابتدائي لها بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ بنسبة تنفيذ ٩٧% ومقرر نهو الأعمال في ۲۰۲۲/۱۲/۳۰ ”.



“تمت مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل الوصلات المنزلية لبدء إجراءات الاستلام الابتدائي لشبكات انحدار محطة الرفع الفرعية ( بطول ٢٦ كم ) تزامناً مع نهو الاعمال بالمشروع”.

أما فيما يخص تحسين خطوط مياه الشرب : محافظة الإسماعيلية من ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها ضمن مبادرة "حياه كريمة " وذلك خلال (۳) مراحل وجار العمل حاليا بمركز ( القنطرة شرق ) بالمرحلة الاولي وسيتم البدء في أعمال باقي المراحل تباعاً طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية للبرنامج الزمني .



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