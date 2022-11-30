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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ«صدى البلد»|«القومية لمياه الشرب» ترد على شكوى الصرف الصحي بقرية الحجاز بالإسماعيلية

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان ” لجنة إسكان النواب تناقش عددًا من طلبات الإحاطة عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي" بشأن الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز وتحسين خطوط مياه الشرب - محافظة الإسماعيلية.

 

أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رداً على الشكوى وجاء كالآتى:  “فيما يخص الانتهاء من مشروع صرف صحي قرية الحجاز  تم تنفيذ جميع الاعمال نطاق محطة الرفع الرئيسية وتم التسليم الابتدائي لها بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧  بنسبة تنفيذ ٩٧% ومقرر نهو الأعمال في ۲۰۲۲/۱۲/۳۰ ”. 
 

“تمت مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل الوصلات المنزلية لبدء إجراءات الاستلام الابتدائي لشبكات انحدار محطة الرفع الفرعية ( بطول ٢٦ كم ) تزامناً مع نهو الاعمال بالمشروع”. 

 

أما فيما يخص تحسين خطوط مياه الشرب : محافظة الإسماعيلية من ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها ضمن مبادرة "حياه كريمة " وذلك خلال (۳) مراحل وجار العمل حاليا بمركز ( القنطرة شرق ) بالمرحلة الاولي وسيتم البدء في أعمال باقي المراحل تباعاً طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية للبرنامج الزمني .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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