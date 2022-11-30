رجال حفروا أسماءهم في سجل الخالدين.. أنور قرقاش يحتفل بيوم الشهيد الإماراتي

احتفل المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، بمناسبة يوم الشهيد في دولة الإمارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب أنور قرقاش في تغريده له: “في يوم الشهيد نستذكر رجالاً حفروا اسماءهم في سجل الخالدين وسطروا قصة تضحية وبطولة عنوانها الانتماء للوطن ومتنها الذود بالروح لتبقى راية الإمارات خفاقة”.
وتابع: “في يومهم نستحضر تاريخاً مشرقاً ونجدد عهد الوفاء لسيرتهم العطرة وعطائهم الزكي. كل الشكر لأسر الشهداء وجازاهم الله خير الجزاء”.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2022، على أن تبدأ من يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر وحتى يوم السبت 3 ديسمبر 2022.
وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛ فإنه من المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.