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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح لمرحلة البكالوريوس في دولة المجر.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح  لمرحلة البكالوريوس، للحاصلين على  إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية   ( الزراعة – الهندسة – التكنولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ).

وأوضحت أنه يمكن مراجعة واختيار التخصصات المخصصة  لجمهورية مصر العربية   من خلال الرابط www.stipendiumhungaricum.hu  وبدون أي نفقات من البعثات .

 شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية  . 
- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023  .
- أن يكون حاصلا على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
- ألا  يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة  أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 )   .
- ألا يكون قد تم حصوله على منحة من المجر من قبل.

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بينما  المستندات المطلوبة لمنح البكالوريوس :
 

- نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاة  .
- أصل + صورة  شهادة  إتمام الثانوية العامة  أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية   .
- صورة بطاقة الرقم القومى  .
- صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( إن وجد )  .
- أصل + صورة  شهادة  اجتياز المرشح لــــ   62  درجة تويفل دولى  IBT  أو 6  درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ( لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة )  . 
 

وأشارت إلى أنه لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والمخصصة لجمهورية مصر العربية  ، وكذا الملفات  الغير مستوفاه الشروط والمستندات .
 

سيتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين على هذه المنح  طبقًا لأعلى الدرجات الحاصل عليها الطالب بشهادة  إتمام  الثانوية العامة أو ما يعادلها وشهادة اللغة  .
يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر –  الدور الرابع .
أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات  :  يوم الخميس  الموافق   19 / 1  /  2023  .
 

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح .
 

الثانوية العامة التنمية المستدامة التعليم العالي جمهورية مصر العربية Jobs Education

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