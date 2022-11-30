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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوحدة مهمة.. وزير خارجية إيطاليا يحذر من خطر يهدد أوروبا والناتو

الخارجيو الإيطالية
الخارجيو الإيطالية

حث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة منع روسيا من التأثير على دول غرب البلقان القريبة من أوكرانيا، محذرا من أن هذا التأثير يشكل خطرا يهدد أوروبا والناتو.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، الأربعاء، قبل بدء اليوم الثاني من اجتماعات الناتو في بوخارست، إن على أوروبا زيادة وجودها في غرب البلقان للحد من نفوذ روسيا.

وشدد تاجاني، على أن "الاستقرار في غرب البلقان مهم من أجل السلام، و نحن بحاجة لوقف الروس في غرب البلقان ونريد المزيد من أوروبا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى حماية جميع البلدان في غرب البلقان والقريبة من أوكرانيا لأنه من المهم في هذه اللحظة العمل معا، والوحدة مهمة وهي رسالة قوية إلى روسيا".

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وفي سياق اخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن القيادة العسكرية للحلف يمكن أن تجتذب قوات إضافية على الجانب الشرقي إذا لزم الأمر.

وقال ستولتنبرج، بعد اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الناتو في رومانيا: "القيادة العسكرية العليا لديها القدرة على جلب المزيد من القوات إذا لزم الأمر".

وأكد أن "الناتو لديه خطط لحماية جميع الحلفاء".

وأوضح ستولتنبرج "الآن تحت قيادة الناتو على الجناح الشرقي من التحالف هناك 40 ألف شخص، قوات جوية وبحرية كبيرة".

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