رئيس جامعة العريش يفتتح معرض الطلاب المبدعين والمبتكرين وذوي الهمم

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، المعرض الدائم للأعمال الإبداعية والابتكارية للطلاب الموهوبين وذوي الهمم من طلاب الجامعة، ليكون بمثابة مزار ترفيهي تعليمي لطلاب المدارس بصفة دائمة لاكتساب الخبرة والاستفادة والاستمتاع بالأنشطة التعليمية والتربوية والمنتجات الابتكارية داخل المعرض.

التربية الخاصة

وتم تخصيص ركن للتربية الخاصة مستوحاة من غرفة التكامل الحسي بهدف نشر الوعي البيئي في إطار دعوة رئيس الجمهورية بمبادرة “اتحضر للأخضر”.

كما يوجد ركن يحمل أسماء كليات الجامعة بلغة الإشارة ومكتوب بطريقة براين (إشارة الصم) لنشر الوعي وطريقة التواصل مع الطلاب ذوي الهمم.

ويهدف المعرض لمساعدة معلمي المدارس في تصميم أنشطة تربوية، وتعليم ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم الإبداعية، كما يعد مزارا ترفيهيا لطلاب مدارس شمال سيناء، ومعرضا دائما لتعزيز مواهب الطلاب.

وفي نهاية الجولة في المعرض، تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للقائمين على المعرض، للاستفادة التي ستعود على طلاب الجامعة وطلاب مدارس شمال سيناء.