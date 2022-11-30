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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرة للتأهيل النفسي لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني.. تفاصيل

مبادرة للتأهيل النفسي
مبادرة للتأهيل النفسي لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني

كشفت أسماء طلال، مؤسس مبادرة التأهيل النفسي للطالب ما قبل الجامعي، تفاصيل عن المبادرة، قائلة: إنها تخرجت منذ فترة قصيرة، وفكرت فى الطلاب الملتحقين إلى الجامعة مثلها، فى أنهم مازالوا فى مرحلة المراهقة والتشتت وليس لديهم وعي كامل بالحياة أو مرحلة الجامعة.

وأضافت "طلال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها فى أجازتها فكرت فى التحدث مع الطلاب ومعرفة مشاكلهم وكيفية التخطيط وتنظيم الوقت، موضحة أن من يتعامل معها بالمبادرة داخل المدارس هو الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس.

وتابعت أسماء طلال، مؤسس مبادرة التأهيل النفسي للطالب ما قبل الجامعي: "ببدأ أخطط للمحاضرة بتاعتي وهتمشي ازاى وهتكلم على أيه وبشكل تطبيقي عملي أكثر، ونستطيع المناقشة واستخراج حلول".

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