لخلاف على شقة.. شقيقان يعتديان على زوج اختهما بالضرب وإكراهه لتوقيع إيصالات أمانة

استعان شقيقان بآخر وقاما باستدراج زوج شقيقتهما وتعديا عليه بالضرب ولم يكتفيا بذلك بل قاما باحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بقيمة 50 ألف جنيه بسبب عدم توفير شقة سكنية لشقيقه المتهمين، وتم ضبطهم تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية اخطاراً من مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد ورود بلاغ من مواطن قرر بتضرره من شقيقى زوجته ، وآخر لقيامهم باستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم بدعوى إنهاء بعض خلافات الزواج بشقيقة الأول والثانى ، وفور وصوله قاموا بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لعدم التزامه بتوفير شقة سكنية لشقيقتهما تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.