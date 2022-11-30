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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيطرة وهدف ملغي.. شوط أول سلبي بين تونس وفرنسا بكأس العالم 2022

تونس وفرنسا
تونس وفرنسا

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي تونس وفرنسا بالتعادل السلبي بدون أهداف، والمُقامة على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب تونس سيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا عن طريق نادر الغندري في الدقيقة الثامنة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 25، مرر يوسف فوفانا الكرة لـ كينجسلي كومان ليقتحم منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر لمرمى تونس.

وتصدى ستيف مانداندا حارس مرمى منتخب فرنسا لتسديدة قوية من وهبي خزري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب فرنسا في مواجهة تونس كما يلي:

حراسة المرمى: ماندندا

خط الدفاع: ديساسي، فاران، كوناتي، كامافينجا.

خط الوسط: فوفانا، تشواميني، جندوزي، فيريتوت.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كولو موناي.

وجاء تشكيل تونس ضد فرنسا كالتالي:

حراسة مرمي تونس : داهمين

خط الدفاع : كشريدة - ياسين مرياح - غندري - طالبي - علي معلول

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - العايدوني - الصغيري - بن سليماني

خط الهجوم: وهبي الخزري.

في المقابل يحتاج منتخب نسور قرطاج، تحقيق الفوز على فرنسا مقابل تعادل أستراليا مع الدنمارك، للتأهل مباشرة دون الدخول في حسابات الأهداف.

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