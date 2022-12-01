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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي أيام صيام كثيرة ولا أعرف عددها فماذا أفعل.. علي جمعة يرد

د. علي جمعة
د. علي جمعة

علي أيام صيام كثيرة ولا أعرف عددها …فماذا أفعل؟ .. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الإنسان إذا كان في ذمته شيء ونسيه فعليه تقدير ما عليه لأن التقدير يحل محل التحقيق ، لافتا الى أن المرأة منذ أن بلغت سن المحيض تعرف مدة حيضها وبالتالي تصوم ما عليها .

وأضاف جمعة خلال استضافته في أحد البرامج الفضائية ، أن المرأة أثناء الولادة قد تفطر رمضان كاملا بسبب النفاس أو الرضاعة ، وبالتالي فهي يمكنها أن تقدر ذلك منى تزوجت ومتى بدأت الحمل ومتى توقفت الرضاعة ، كل ذلك فهي تستطيع تقديره وحسابه جيدا .

كفارة الصيام 

وأوضح جمعة ان المرأة إذا استطاعت قضاء هذه الأيام فبها ونعمة وإن كانت لا تستطيع فتنتقل إلى الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته ومقدار الإطعام هو ٢ كيلو ونصف حسب مقدرة الشخص الذب يخرج الكفارة فيجوز  ماي يعادل ثمن ٢.٥ك من القمح أو الأرز وإن كان ميسور الحال فيخرج  ما يعادل ٢.٥ك من الزبيب مثلا  .

وضرب المفتي السابق مثالا لسيدة أفطرت نحو ١٠٠ يوما فلو انها أخرجت عن كل يوم ٢٠٠ جنيه إذا هي مطالبة بسداد ٢٠ الف جنية ، ولو انها غير مقتدرة واخرجت عن كل يوم ١٠ جنيهات فالمطلوب منها ١٠٠٠ جنيه فقط لاغير  ، المهم ان تحسب قيمة اليوم في الكفارة من أوسط ما تطعمون أهليكم أي حسب قيمة الوجبة التي تأكلها . 

علي أيام صيام الدكتور علي جمعة قضاء الصيام كفارة الصيام

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