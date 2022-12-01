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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مطرز.. ابنة هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بأحدث إطلالة

زينب فياض
زينب فياض

 

 

شاركت زينب فياض ابنه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور  "إنستجرام".


وبدت زينب فياض بإطلالة جذابة وارتدت فستان مطرز  باللون الاسود أما من الناحية الجمالية اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية.

 


 

يذكر  أن زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها ابنتان حفيدات هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.


زينب فياض ابنة هيفاء وهبى 

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.


فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفائها لوجود ابنه شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة بسبب إحدى الصحف اللبنانية.


كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.

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IMG_٢٠٢٢١٢٠١_٠٠٥١٠٣
إطلالة جذابة هيفاء وهبي فستان مطرز اللون الاسود ابنة هيفاء وهبي زينب نصر فياض

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