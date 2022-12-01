الرئيس السيسي يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة .. صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كورنيش مدينة المنصورة الجديدة في إطار جولته صباح اليوم.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين احدي قري مبادرة حياة كريمة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تاتي في اطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.

الرئيس السيسي يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة