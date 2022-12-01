عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: المنصورة الجديدة درة المدن التي أنشأتها الدولة لإحداث نقلة عمرانية

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المنصورة الجديدة، درة المدن الجديدة الذكية، التي شيدتها مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، فإنشاء المدينة تأكيد لوفاء القيادة السياسية بتنفيذ عشرات المدن الجديدة وإحداث نقلة عمرانية في الوطن.

ونوه المغازي في تصريح صحفي له، اليوم، بما تبذله الدولة من جهود مختلفة في مجال التنمية العمرانية، من مشروعات إسكان اجتماعى وشبكة طرق وموصلات لها فوائد مباشرة، فضلا عن إنشاء وسائل للتواصل والتنمية الاقتصادية بين مختلف مناطق الجمهورية.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة، والتي تكلفت 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، وحيث كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بالاضافة إلى وجود كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه.

واختتم المهندس يسري المغازي، بالتأكيد على أن مدينة المنصورة الجديدة، مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصر، تستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة، وتعمل على مراعاة البعد الاجتماعي أيضا، بوجود مشروعات الإسكان المختلفة على أرضها. وهى فخر للمدن الجديدة.

المنصورة الجديدة الرئيس السيسي مجلس النواب المدن الجديدة مشروع سكن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

استضافة مصر لمونديال 2030 .. وزير الرياضة يكشف لـ صدى البلد المستجدات

ترشيحاتنا

829 مليون جنيه إيرادات.. قفزة جديدة وغير مسبوقة في إيرادات هيئة الأوقاف

القنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا مباشر الآن في المونديال

لحماية المصالح الاستراتيجية .. السعودية ترفع جاهزية القوات البحرية الملكية

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

أخبار التكنولوجيا|خصم 5000 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy Z Flip 3.. أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

الكرملين يصدم ماكرون .. ويعلن عدم استعداد بوتين لمهاتفته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون كاجوال .. ظهور لافت لـ هدى المفتي | شاهد

أعلنها ماسك.. شريحة للمخ تعيد النظر وتعالج الشلل

تميمة الحظ.. شاهد | إطلالات ميان السيد بالمباريات المختلفة بعد تشجيعها للسعودية

إطلالة لافتة .. ظهور مميز لـ ياسمين صبري | شاهد

فيديو

*** جااااهز *** فيديو

ميسي يرد على ملاكم مكسيكي توعده بالضرب.. ما علاقة مايك تايسون؟ "فيديوجراف"

استعدادات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة

عمرة مجاني.. طريقة السفر للسعودية بتأشيرة زيارة شخصية بالخطوات |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ