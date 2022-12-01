عربية النواب: المنصورة الجديدة درة المدن التي أنشأتها الدولة لإحداث نقلة عمرانية

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المنصورة الجديدة، درة المدن الجديدة الذكية، التي شيدتها مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، فإنشاء المدينة تأكيد لوفاء القيادة السياسية بتنفيذ عشرات المدن الجديدة وإحداث نقلة عمرانية في الوطن.

ونوه المغازي في تصريح صحفي له، اليوم، بما تبذله الدولة من جهود مختلفة في مجال التنمية العمرانية، من مشروعات إسكان اجتماعى وشبكة طرق وموصلات لها فوائد مباشرة، فضلا عن إنشاء وسائل للتواصل والتنمية الاقتصادية بين مختلف مناطق الجمهورية.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة، والتي تكلفت 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، وحيث كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بالاضافة إلى وجود كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه.

واختتم المهندس يسري المغازي، بالتأكيد على أن مدينة المنصورة الجديدة، مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصر، تستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة، وتعمل على مراعاة البعد الاجتماعي أيضا، بوجود مشروعات الإسكان المختلفة على أرضها. وهى فخر للمدن الجديدة.