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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: بيان الاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية إمعان في تضليل المجتمع الدولي

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن البيان الصادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول الأسلحة الكيميائية إمعان في تضليل المجتمع الدولي، مجددة التأكيد أن سوريا لم ولن تستخدم مثل هذه الأسلحة في تاريخها.


وقالت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس - : "إن بعض الدول الغربية وممثلي الاتحاد الأوروبي يمعنون في ممارسة تضليلهم للمجتمع الدولي حول استخدام دول مثل سوريا وروسيا للأسلحة الكيميائية، وذلك بهدف وحيد وهو تشويه صورة هذين البلدين والتغطية على استغلالها لمثل هذا الملف خدمة لأهدافها الاستعمارية، والتستر على الجرائم التي ارتكبتها هذه الأطراف ضد الكثير من شعوب العالم".


وأضافت أنه تم اختراع هذه الأسلحة في أوروبا وتم استخدامها من قبل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في أماكن كثيرة من العالم، مشيرة إلى أن استخدامهم لهذه الأسلحة بشكل خاص، والنووي بشكل عام، في مختلف أنحاء العالم، يكشف تزييفهم للحقائق.


ولفت البيان إلى أن سوريا تؤكد أنها لم ولن تستخدم مثل هذه الأسلحة في تاريخها، وأن من استخدمها في سوريا هو المجموعات الإرهابية وأجهزة الاستخبارات الغربية، كما تؤكد أنها ترفض استخدام هذه الأسلحة في أي مكان وأي زمان.

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