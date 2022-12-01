إجراء عاجل من ألمانيا للدفاع عن دول حلف الناتو.. تفاصيل

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن برلين تعتزم إبقاء 30 ألف جندي من القوات الألمانية على أهبة الاستعداد للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو”.

وقال شولتس، بعد محادثات مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن "الجيش الألماني كان لديه أكثر من 14 ألف جندي جاهزين للمشاركة في قوة الرد التابعة لحلف "الناتو" هذا العام، وفي العام المقبل سيكون هناك 17 ألف جندي".

وأشار المستشار الألماني إلى أن البرلمان الألماني يعتزم تكثيف مهمته لحماية حلفائه.

وأضاف: "اعتبارا من عام 2025، من المقرر إبقاء 30 ألف جندي ألماني في حالة تأهب قصوى لتزويد الناتو بها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن الناتو ليس طرفًا في حرب أوكرانيا ولن يسمح لنفسه بالانجرار إلى الحرب.

لحظة حرجة

وقال ستولتنبرج، بعد محادثات في ألمانيا مع المستشار أولاف شولتس: "في هذه اللحظة الحرجة، يعد دعمنا المستمر لأوكرانيا أكثر أهمية من أي وقت مضى. الناتو ليس طرفًا في الصراع. ولن ننجر إلى حرب".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أمريكا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” يشاركان بشكل مباشر في الصراع الدائر في أوكرانيا، واتهم الغرب بالسعي لتدمير روسيا بالكامل.

وأشار لافروف إلى أن واشنطن وحلفاءها أعلنوا للجمهور أنهم لا يسعون فقط إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة، بل يريدون “تدميرها تمامًا”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن هناك بعض المناقشات حول كيفية تقسيم الأراضي الروسية فيما بينها.