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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا مصطفى : أسعار بعض الدروس الخصوصية تصل إلى 900 جنيه في الحصة الواحدة

صدى البلد

كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن تجربتها حول المغالاة في أسعار الدروس الخصوصية ومعاناة أولياء الأمور.

وقالت "مصطفى"، في لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أمس الخميس، إنها اكتشفت عبر أحد التطبيقات عن طريق الانترنت، يؤكد أنه هناك أسعار حصص بعض الدروس الخصوصية تصل إلى 900 جنيه في الحصة الواحدة التي مدتها هي ساعة واحدة.


وأكدت أنها ليست مهتمة بتقنين مراكز الدروس الخصوصية أكثر من حجم التكلفة في الحصة الواحدة للمادة، متابعة: "ليه مدرسي الدروس الخصوصية مبيدفعوش ضرائب لازم يدخلوا تحت مظلة الحكومة".

وأكملت: "واحدة من ملاك سناتر الدروس الخصوصية كلمتني وقالتلي انا سمعت موضوعك وطلبت من إن ابني يروحلها، والمدرس اللي بيدرس الفيزياء لابني مهندس".

وأضافت: "أحد المدرسين يحصل على 750 ألف جنيه في المراجعة النهائية لأحد المواد خلال ساعتين، احنا كفنانين مش بناخد 750 ألف جنيه في الساعة"، مضيفًا: "ناس كتير هاجمتني وكتير من زمايلي قالولي انتي بتدخلي ليه وبتتكلمي ليه، بعد ما اشتكيت من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية".

واستطردت: " الناس كان بيقعدوا للفنانين زمان على الواحدة، والفنانين دلوقتي بقوا مستباحين بشكل مبالغ فيه جدًا وأنا ضد اني اقول رايي في اي حاجة تخص القانون"، متابعة: "مش كل الفنانين أجورهم عالية وأنا مالي إذا كان فنان بياخد رقم قياسي، أنا عن نفسي باخد أقل من أجري من 7 سنين فاتوا".


 

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